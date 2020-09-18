Тихановская выступит на встрече министров иностранных дел ЕС [ Редактировать ]
Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская выступит на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе. Встреча запланирована на 21 сентября. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел рассмотрит ситуацию в Беларуси после президентских выборов.
"Совет обсудит последние политические события в Беларуси, потенциальную поддержку ЕС национального инклюзивного диалога, а также обновленную информацию о финансовой помощи народу Беларуси со стороны Европейского союза и отношения между ЕС и Беларусью", - говорится в документе.
Ранее мы писали о том, что Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности".
Также сообщалось, что Лукашенко обвинил Украину в управлении протестами в Беларуси.
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