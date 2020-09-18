Всесвітня організація охорони здоров'я занепокоєна зростанням кількості інфікованих коронавірусом у Європі. Кількість випадків за останній тиждень перевищила березневі показники, коли пандемія лише починалася. Детальніше про ситуацію в Європі.

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Жорсткий карантин уже вдруге запроваджують в Ізраїлі. Відсьогодні громадянам заборонено відходити від будинків більше як на 500 метрів, виняток - дорога на роботу. Школи, ресторани, готелі, тренажерні зали - закриті. Водночас аеропорт Бен-Гуріон продовжує роботу, уряд скоротив строк обов'язкового карантину для тих, хто прибув, із 14 до 8 днів. У державних установах та підприємствах кількість працівників у приміщеннях скорочують. Локдаун триватиме щонайменше три тижні і припадає на свято єврейського нового року.

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В Італії запустили "антивірусні" авіарейси. Перед польотом пасажири здають тест на коронавірус у медблоці аеропорту або ж у будь-якій сертифікованій лабораторії не раніше як за 72 години. Це пілотний проєкт авіаперевізника для підвищення довіри клієнтів і пожвавлення індустрії. Перші два рейси здійснили за маршрутом "Рим - Мілан". Надалі програму можуть розширити й на інші напрямки. Днями міжнародне рейтингове агентство Skytrax відзначило римський аеропорт Ф'юмічіно першою нагородою "5 зірок" за антикоронавірусну профілактику.

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Британія посилює карантин для майже 2 мільйонів жителів Англії у зв'язку з поширенням коронавірусу - за останню добу в усій країні зафіксували понад 3300 нових випадків. Здебільшого люди інфікуються від друзів, у пабах та від сусідів. В уряді Сполученого Королівства не виключають і загальнонаціонального локдауну, але міністр охорони здоров'я назвав такий захід останньою лінією оборони. Водночас у країні є ризик нестачі тестів на COVID-19, оскільки попит значно зріс, зокрема й серед тих, хто не має симптомів.

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Повертаються обмеження й у Австрії. Із понеділка в закритих приміщеннях можна збиратися не більше як по 10 осіб. У ресторанах і барах офіціанти повинні обслуговувати клієнтів лише за столиками, а маски треба носити не лише у приміщеннях і транспорті, а й на ринках. Днями канцлер Австрії Себастіан Курц оголосив про початок другої хвилі епідемії у країні. На 9 мільйонів населення щодня фіксують 800-900 нових хворих. Темпи зараження також зросли і в Чехії, там сплеск захворюваності один із найбільших у Європі. Уряд своєю чергою запровадив низку обмежень у школах і громадських місцях.