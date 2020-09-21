Приметы на Рождество Пресвятой Богородицы [ Редактировать ]
В понедельник, 21 сентября, в Украине празднуют большой церковный праздник - Рождество Пресвятой Богородицы.
Этот праздник также еще называют Второй Пречистой, Осенинами (по народному календарю в этот день наступает осень) и Оспожинками (ведь крестьяне обычно отмечают праздник урожая).
Приметы этого дня
- Если на Рождество Богородицы погода будет солнечной, то и осень будет теплой и ясной, без обильных дождей. Если небо будет хмурым в этот день, то и осенние холода придут с дождями.
- Если девушка умоется к востоку солнца, то ее обязательно посватают в этом году.
- Чтобы избежать "злых глаз", клеветы и болезней, в Рождество Пресвятой Богородицы следует сжечь старую одежду и обувь.
- "Пришла Первая Пречистая - одела природа ожерелье, пришла Вторая Пречистая - взяла комара нечистая, пришла Третья Пречистая - стала дубрава безлистной".
- "Пришла Пречистая - на дереве чисто, а придет Покрова - на дереве голо".
- "Пришла Пречистая - принесла сватов нечистая".
- "Первая Пречистая рожь засевает, а вторая - дождем поливает".
Смотрите также, что нельзя делать в этот день.
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