Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: что можно и нельзя делать [ Редактировать ]
В понедельник, 21 сентября, в Украине празднуют большой церковный праздник - Рождество Пресвятой Богородицы. Этот праздник также еще называют Второй Пречистой, Осенинами (по народному календарю в этот день наступает осень) и Оспожинками (ведь крестьяне обычно отмечают праздник урожая).
Чего нельзя делать?
Особых церковных запретов на этот день нет, но по традиции принято все же соблюдать определенные ограничения.
В праздник Рождества Пресвятой Богородицы нельзя ссориться, желать зла другому человеку или думать о ком-то плохо. Помыслы в этот день должны быть чисты. Запрещено также отказывать в просьбе о помощи. В этот день запрещено злоупотреблять алкоголем и устраивать пышные празднования. На вторую Пречистую также не рекомендовано заниматься тяжелым физическим трудом - работу по дому, в саду и на огороде стоит отложить на потом.
Что можно делать в этот день?
Верующие стараются побывать в церкви на службе, помолиться о здоровье близких, детей. Издревле в праздник к Богородице особенно усердно взывали бездетные женщины. Считалось, что именно в этот день можно вымолить у Бога дитя.
А еще на Вторую Пречистую женщины молятся за своих нерожденных детей, прося Богородицу и всех святых дать деткам имена и окрестить их души, чтобы они стали христианами и за них могла просить Бога церковь.
На Рождество Богородицы в Украине традиционно заготовляют калину.
"Як вип’єш калини на Пречисту, від усякої хворі будеш чистий", - говорят люди.
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