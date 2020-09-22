Війна на Донбасі: бойовики атакують позиції ООС [ Редактировать ]
Зранку на фронті обстрілів з боку противника не зафіксовано. Попередньої доби збройні формування РФ тричі порушили перемир'я. Окупанти обстрілювали українські укріплення з гранатометів біля Мар'їнки, а поблизу Водяного - били зі стрілецької зброї. Минулося без загиблих і поранених, - звітують у штабі Об'єднаних сил.
Ярослава Зоріна, речник командування Об'єднаних сил:
Поодинокі неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров'ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Крім того, виявлено факт додаткового інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів в напрямку Водяного з тимчасово окупованої Ужівки.
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