Зранку на фронті обстрілів з боку противника не зафіксовано. Попередньої доби збройні формування РФ тричі порушили перемир'я. Окупанти обстрілювали українські укріплення з гранатометів біля Мар'їнки, а поблизу Водяного - били зі стрілецької зброї. Минулося без загиблих і поранених, - звітують у штабі Об'єднаних сил.

Ярослава Зоріна, речник командування Об'єднаних сил: