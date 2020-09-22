В среду, 23 сентября, в Украину вернется жаркая погода. Температура воздуха подымется до +26 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На большинстве территории Украины будет солнечно с небольшой облачностью.

Температура от +24 до +26 ожидается в Закарпатской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

На остальной территории страны от +22 до +25. При этом в Одесской области синоптики прогнозируют температуру воздуха от +21 до +23.

Теплая погода сохранится на территории Украины до конца недели, однако уже в воскресенье в стране ожидается похолодание: на западе, севере и в центре Украины температура воздуха будет составлять от +17 до +24. На юге и востоке по-прежнему будет от +22 до +27.

Также по всей территории страны 27 сентября ожидаются дожди с грозами.

Ранее мы писали о том, что синоптики шокировали прогнозом погоды на осень 2020.