В Украину вернется жара [ Редактировать ]
В среду, 23 сентября, в Украину вернется жаркая погода. Температура воздуха подымется до +26 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
На большинстве территории Украины будет солнечно с небольшой облачностью.
Температура от +24 до +26 ожидается в Закарпатской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
На остальной территории страны от +22 до +25. При этом в Одесской области синоптики прогнозируют температуру воздуха от +21 до +23.
Теплая погода сохранится на территории Украины до конца недели, однако уже в воскресенье в стране ожидается похолодание: на западе, севере и в центре Украины температура воздуха будет составлять от +17 до +24. На юге и востоке по-прежнему будет от +22 до +27.
Также по всей территории страны 27 сентября ожидаются дожди с грозами.
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