Синоптики удивили прогнозом погоды на осень 2020 года. Так, по словам народного синоптика Владимира Деркача, украинцев ждет целых три бабьих лета: первое - в последней декаде сентября, второе - в октябре, третье - с 5-6 ноября.

"В ближайшие несколько дней, в выходные, в начале следующей недели будет от 15 до 17 градусов тепла, холодные ночи - 7-8 градусов. На западе страны не исключены заморозки на почве", - сообщил синоптик Роман Мурмыло.

По его прогнозу, уже с 23 сентября снова начнется небольшое потепление, и погода начнет соответствовать климатической норме конца сентября. Днем будет до 25 градусов.

Мурмыло заметил, что период с 23 сентября можно считать бабьим летом. По его словам, начало октября будет таким же, как конец сентября - умеренно теплым и без осадков.

Ранее мы писали о том, что в Украине из-за непогоды обесточены почти 300 населенных пунктов.