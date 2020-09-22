Президент Украины Владимир Зеленский и высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провели встречу. Во время нее стороны обсудили создание переговорной площадки для деоккупации Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Ключевое внимание во время встречи уделили именно вопросам мирного урегулирования на востоке Украины и ситуации на полуосторове.

Для нас ключевой вопрос, чтобы появился постоянно действующий площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопрос украинский на территории временно оккупированного Крыма, в общем вопрос возвращения нашей оккупированной территории.

В свою очередь Боррель заверил, что Европейский союз никогда не признает оккупации Крыма и не отречется этой позиции.

Стороны также обсудили подготовку к 22-му Саммиту Украина - Европейский союз, который состоится 1 октября в Брюсселе.

Президент выразил надежду, что Совместное заявление, которое будет принято по результатам саммита, будет должным отражать уровень амбиций сторон по дальнейшему углублению стратегического партнерства и экономической интеграции между Украиной и ЕС.

Высокий представитель ЕС подчеркнул, что Евросоюз является крупнейшим, самым мощным и надежным партнером Украины.

"Мы поддерживаем Украину в плане экономической интеграции, но также мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Особенно хочу подчеркнуть, что мы предоставляем всякую мощную поддержку реформам, которые внедряются", - сказал Боррель.

Ранее сообщалось, что Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки.