Встреча Зеленского и Борреля: что обсудили стороны [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский и высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провели встречу. Во время нее стороны обсудили создание переговорной площадки для деоккупации Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Ключевое внимание во время встречи уделили именно вопросам мирного урегулирования на востоке Украины и ситуации на полуосторове.
Для нас ключевой вопрос, чтобы появился постоянно действующий площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопрос украинский на территории временно оккупированного Крыма, в общем вопрос возвращения нашей оккупированной территории.
В свою очередь Боррель заверил, что Европейский союз никогда не признает оккупации Крыма и не отречется этой позиции.
Стороны также обсудили подготовку к 22-му Саммиту Украина - Европейский союз, который состоится 1 октября в Брюсселе.
Президент выразил надежду, что Совместное заявление, которое будет принято по результатам саммита, будет должным отражать уровень амбиций сторон по дальнейшему углублению стратегического партнерства и экономической интеграции между Украиной и ЕС.
Высокий представитель ЕС подчеркнул, что Евросоюз является крупнейшим, самым мощным и надежным партнером Украины.
"Мы поддерживаем Украину в плане экономической интеграции, но также мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Особенно хочу подчеркнуть, что мы предоставляем всякую мощную поддержку реформам, которые внедряются", - сказал Боррель.
Ранее сообщалось, что Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки.
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