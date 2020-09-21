Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский не планирует уходить в отставку из-за несвоевременного информирования им Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) об изменениях в имущественном состоянии его семьи, которые касались доходов от продажи облигаций внутреннего государственного займа.
Об этом говорится в ответе главы государства на соответствующую петицию, размещенную на его сайте и которая набрала необходимые 25 тысяч голосов.
Что касается нарушения, которое, по мнению автора петиции, является основанием для объявления мной отставки с поста президента Украины, то оно заключается в несвоевременном информировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии моей семьи и произошло в результате ошибки и не связано с корыстными мотивами.
Он подчеркнул, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства.
Учитывая изложенное сообщаю, что принятие любых решений в соответствии с указанной петиции не планируется.
Зеленский также заверил, что его обещание покинуть пост президента в случае сознательного нарушения закона остается в силе.
Ранее "Подробности" писали, что Зеленский рассказал, почему партия "Слуга народа" не взяла на выборы "рейтинговых" мэров.
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