В NASA показали завораживающий снимок Земли [ Редактировать ]
На Международной космической станции (МКС) астронавт NASA сделал снимок Земли. Фото появилось на странице Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства в Instagram.
"Какой у нас прекрасный дом… Глубокий синий и яркая бирюза, окружающие Кубу, Багамы и южную Флориду, так хорошо дополняют друг друга", - говорится в подписи к снимку.
Публикацию активно комментируют пользователи:
"Фото заставило меня прослезиться. Наша планета прекрасна, и мне кажется, что мы ее не ценим", "Земля прекрасна", "Отличное фото", "Не надо ее уничтожать", "Как красиво сверху! Нам нужно заботиться о нашем ребенке!"
Ранее мы писали о том, что NASA разработала аксессуар против коронавируса.
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