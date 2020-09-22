На Международной космической станции (МКС) астронавт NASA сделал снимок Земли. Фото появилось на странице Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства в Instagram.

"Какой у нас прекрасный дом… Глубокий синий и яркая бирюза, окружающие Кубу, Багамы и южную Флориду, так хорошо дополняют друг друга", - говорится в подписи к снимку.

Публикацию активно комментируют пользователи:

"Фото заставило меня прослезиться. Наша планета прекрасна, и мне кажется, что мы ее не ценим", "Земля прекрасна", "Отличное фото", "Не надо ее уничтожать", "Как красиво сверху! Нам нужно заботиться о нашем ребенке!"

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