NASA создали кулон от коронавируса [ Редактировать ]
Национальное агентство по аэронавтике США разработало подвеску, которая помогает своим хозяевам не заразится коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Daily Mail.
По информации, во время касаний к лицу механизм в кулоне запускает вибрацию, которая запрещает человеку приближать руки к лицу.
Отмечается, что девайс может только напоминать о запрете, но никак не заменит маску и перчатки, которые эффективнее защищают от заражения COVID-19.
Фото: Daily Mail
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