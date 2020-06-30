Национальное агентство по аэронавтике США разработало подвеску, которая помогает своим хозяевам не заразится коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации, во время касаний к лицу механизм в кулоне запускает вибрацию, которая запрещает человеку приближать руки к лицу.

Отмечается, что девайс может только напоминать о запрете, но никак не заменит маску и перчатки, которые эффективнее защищают от заражения COVID-19.

Фото: Daily Mail

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