Фінляндія скасувала масштабні військові навчання через COVID-19 [ Редактировать ]
Коронавірус псує військові плани Фінляндії. Країна скасувала масштабні міжнародні маневри через пандемію. Утренуваннях "Арктичний замок" наступного року мали взяти участь 20 тисяч солдатів з 13 держав. Натомість Міністерство оборони вирішило обмежитися навчаннями на національному рівні за участю 15 тисяч військових. А повноцінний вишкіл можуть провести пізніше.
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