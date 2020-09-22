Коронавірус псує військові плани Фінляндії. Країна скасувала масштабні міжнародні маневри через пандемію. Утренуваннях "Арктичний замок" наступного року мали взяти участь 20 тисяч солдатів з 13 держав. Натомість Міністерство оборони вирішило обмежитися навчаннями на національному рівні за участю 15 тисяч військових. А повноцінний вишкіл можуть провести пізніше.