Нова коаліція. Вашингтон анонсує створення групи країн, які спільно протидіятимуть будівництву другого "Північного потоку - 2". Хто може до неї увійти?

Для протидії добудові нового російського газогону Сполученим штатам потрібні скоординовані дії з Європою та спільні санкції. І якщо домовитися з Євросоюзом у цілому не виходить (здебільшого через позицію Німеччини), то у Вашингтоні вирішили створити "спільний фронт" - коаліцію різних країн, які щодо "Північного потоку" мають спільне бачення.

Оголосив про це Державний секретар США Майк Помпео, навмисно (і це прозорий натяк) обравши для першого повідомлення про таку ініціативу видання "Більд", яке читає Ангела Меркель та інші німецькі політики. Але для вірності - як контрольний постріл - текст інтерв'ю ще й на сайті Держдепу опубліковали.

"Північний потік-2" убезпечує Росію, він створює ризик для Європи, дозволяє їй стати залежною від російського газу, а також загрожує Україні, і це, на мою думку, багатьох німців теж турбує. Тож ми сподіваємось, що газогін "Північний потік-2" не буде завершений. Ми працюємо над тим, щоб створити коаліцію, яка цьому запобігатиме.

Помпео в цьому інтерв'ю не називає перелік країн, які увійдуть до коаліції і не наводить інших подробиць, як її формуватимуть. Тож преса і почала обговорювати - а які держави штати хочуть залучити і яким саме чином, чи буде формальний статус?

Приклад є. Найуспішнішою міжнародною коаліцією, яку створили США, називають "Глобальну коаліцію проти ІДІЛу", яка об'єднала 82 країни світу (до неї входить і Україна).

Постійні зустрічі на рівні міністрів закордонних справ, спільна політика, спільні дії; за роки існування навіть разом зібрали 20 мільярдів доларів гуманітарної та стабілізаційної допомоги та навчили й озброїли 220 тисяч правоохоронців у країнах, які ІДІЛ намагався взяти під контроль.

До коаліції проти газогону стільки ж країн залучити звісно ж не вдасться. Але стільки і не потрібно. Експерти, які консультують Держдеп із цього питання, неформально сказали мені сьогодні, що дійсно рекомендували створити таку групу, залучивши до неї у першу чергу європейців. Тому що заяви і дії від імені коаліції матимуть куди більшу вагу.

За попередніми розмовами до такого об'єднання згодні увійти країни Балтії (Латвія, Литва та Естонія), може увійти Польща (з якою у адміністрації Трампа зараз максимально високий рівень партнерських стосунків) та ймовірно навіть Данія (де Помпео був наприкінці липня та переконував діяти спільно). Головна рекомендація, яку дали експерти: не заявляти про створення цієї групи публічно допоки не буде гарантій, що сформоване "ядро" коаліції, а потім вже пропонувати іншим країнам приєднатися. Тож той факт, що Майк Помпео дав це інтерв'ю (та ще й німцям), свідчить, що певні домовленості вже існують і в боротьбі проти "Північного потоку" штати можуть підтримати європейці.