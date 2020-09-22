Небувала посуха на Харківщині додала складнощів аграріям. На полях зібрали менший врожай, а фермери, які займають тваринництвом, не змогли заготовити необхідну кількість кормів, бо усе вигоріло. Тваринники просять допомоги у держави.

Це - корови Голштинської породи. На день дають по 30 літрів молока. У господарстві "Моноліт" на Харківщині тваринництвом займаються вже 20 років. Корми заготовляють самі, постійно думають, як збільшити надої. В Ізраїлі, куди їздив голова господарства Сергій Супрун, корови дають вдвічі більше - по 13 тисяч літрів на рік. Тож фермери вивчили технологію, взяли кредит і звели ось такий роботизований комплекс. Доярок тут не буде. Корів - не прив'язуватимуть, для них - штори на вікнах, матраци під ногами і ось такий електронний ошийник.

Робот, впізнаючи корову по цьому чіпу, знає, яку кількість прикорму треба цій корові надати.

На будівництво комплексу фермер витратив 25 мільйонів гривень. Частину - взяв у банку під 13 %. Стільки ж (25 мільйонів гривень) заплатив, як податок на додану вартість. Каже: якби держава, як раніше, повертала аграріям НДС, то можна було б розвиватися, не залізаючи в борги.

Сергій Супрун, голова фермерського господарства "Моноліт":

Зараз хотілося б конечно щоб нам повернули ПДВ. Хоча б ще на якийсь час. Або зменшили хоча б до половини.

Приклад цього господарства - скоріше, виняток. У менших фермерів ситуація гірша. Олексій Гомон торік отримував державну допомогу, по півтори тисячі гривень на корову. Цього року в уряді програму підтримки змінили, і фермер не отримав нічого.

Олексій Гомон, директор сільгосптовариства "Новий Шлях":

Тваринникам в цьому році взагалі важко виживати, тому що в нас посуха, всі літні місяці не було дощу. Підтримка держави - хотілося б бачити її.

Дивує фермерів і ціноутворення на молоко. Господарства здають його на заводи по 10 гривень за літр, а до споживача воно доходить вже по 30. Підтримувати українського виробника потрібно на рівні держави, - наполягає нардеп Юлія Світлична.

Юлія Світлична, народний депутат:

І можливість доступу до реальних кредитів, і можливість дотацій із державного бюджету, і звичайно інвестиції у виробництво. Будуть інвестиції, буде підтримка товаровиробника, буде збільшена кількість робочих місць, будуть підвищені соціальні гарантії, звичайно, будуть наповнюватися бюджети. Це все запорука розвитку аграрної країни. І ми на сьогоднішній день розуміємо, що саме аграрний сектор потрібно підтримувати. Знизити ПДВ - це те, що потрібно для аграріїв і для фермерів.

Фермери кажуть, відстоюватимуть свої права. І йдуть у політику. Нещодавно Сергій Супрун заявив про готовність іти на вибори з командою Юлії Світличної.