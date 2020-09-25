Катастрофа под Харьковом: появились видео с места событий [ Редактировать ]
В пятницу, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа. На борту самолета находились 28 человек: военные летчики и курсанты Университета воздушных сил им. И. Кожедуба.
Позже стало известно о 22 умерших и 2 тяжело раненых, которые находятся в реанимации. 4-х ищут среди обломков самолета.
Также в сети появились эксклюзивные видео с места событий.
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