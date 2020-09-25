В пятницу, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа. На борту самолета находились 28 человек: военные летчики и курсанты Университета воздушных сил им. И. Кожедуба.

Позже стало известно о 22 умерших и 2 тяжело раненых, которые находятся в реанимации. 4-х ищут среди обломков самолета.

Также в сети появились эксклюзивные видео с места событий.

Ранее в МВД заявили о количестве жертв катастрофы.