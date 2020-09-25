В пятницу, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа, при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. В МВС Украины рассказали подробности случившегося.

Так, на борту самолета находились 23 человека (5 членов экипажа и 18 курсантов).

По состоянию на 21:45 сообщается о 18 умерших и 2 тяжело раненых.

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