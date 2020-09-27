Мировое сообщество должно выяснить, как появился COVID-19 - Борис Джонсон [ Редактировать ]
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон, выступая в субботу на Генеральной Ассамблее ООН, призвал страны мира выяснить истину относительно происхождения пандемии COVID-19. Передает "Интерфакс-Украина"
"Давайте исцелим мир в прямом и переносном смысле и начнем с установления истины - почти миллион человек умерли, причинен колоссальный экономический ущерб, а будет еще хуже, поэтому человечество обязано проявить честность - это нравственный императив, нужно добиться общего понимания того, как началась пандемия, как она распространилась", - сказал он.
При этом Джонсон воздержался от обвинений в чей-либо адрес.
"Я вовсе не хочу обвинять какую-либо страну или правительство или набирать очки, я просто, как человек, перенесший COVID, считаю, что мы все имеем право знать, чтобы мы сообща могли предпринять все возможное, и не допустить повторения подобного", - сказал он.
Напомним, в Киеве установлен новый антирекорд по СOVID-19.
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