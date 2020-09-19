Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в стране уже началась вторая волна коронавируса. Об этом сообщает

По его словам, новая волна коронавируса распространилась по Франции, Испании, и по всей Европе.

Сейчас мы сталкиваемся со второй волной... Я боюсь, что это абсолютно неизбежно - мы столкнемся с этим в нашей стране

При этом, как заверил премьер Британии, власти держат ситуацию под контролем. Также, по его словам, Лондон намерен держать экономику и другие сферы открытыми настолько, насколько возможность. При этом бизнес продолжит развиваться.

Я абсолютно не хочу вводить более масштабные меры изоляции, мы хотим держать школы открытыми, и это фантастика, что работа учебных заведений вернулась на прежний уровень. Мы хотим держать экономику открытой настолько, насколько это возможно, мы хотим, чтобы бизнес развивался

Джонсон также подчеркнул, что введение национального карантина является "последней мерой, которой кто-либо желает".

Стоит отметить, что новые коронавирусные ограничения вступают в силу во вторник - 22 сентября, на обширных территориях северо-запада Англии, Мидлендса и Западного Йоркшира, в результате чего общее количество людей, находящихся под какой-либо формой изоляции, составляет около 13,5 миллионов человек - более одного из пяти жителей Великобритании.

Как мы ранее сообщали, количество "коронавирусных" регионов в Украине увеличилось.

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