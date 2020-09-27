В Польше "засветились" следы агента 007 [ Редактировать ]
Ученые из польского Института национальной памяти нашли документальное подтверждение реального существования Джеймса Бонда.
Об этом сообщает пресс-служба Института.
Агент 007 работал военным атташе в британском посольстве и представлял особый интерес для польской контрразведки.
Отмечается, что польские спецслужбы следили за Джеймсом Бондом. Он был очень осторожен и интересовался женщинами. Дважды спецагент пытался проникнуть на военные объекты: в октябре и ноябре 1964 года. В начале 1965 года Бонд покинул территорию Польши.
Ранее мы писали, что известная голливудская актриса призналась, что является агентом ФБР. Ее карьера началась с желания вникнуть в структуру спецслужб ради роли в фильме.
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