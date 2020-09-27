Азербайджанские дроны обстреляли армянские города в направлении Арцаха.

Об этом сообщает Arka.

В городе Тавуш Армении все жители заявили о готовности помогать жителям Арцаха.

В направлении Арцаха противник начал наступление с ракетного обстрела и с использованием дронов. Как в Арцахе, так и на границах Тавуша, наша мощная армия готова к разрушительному контрудару. В Тавуше все от мала до велика, выражают готовность поддержать наших соотечественников, братьев и сестер в Арцахе.

Отмечается, что в Евросвете призвали Армению и Азербайджан в срочном порядке прекратить боевые действия.

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