Армения пострадала от ракетного обстрела городов [ Редактировать ]
Азербайджанские дроны обстреляли армянские города в направлении Арцаха.
Об этом сообщает Arka.
В городе Тавуш Армении все жители заявили о готовности помогать жителям Арцаха.
В направлении Арцаха противник начал наступление с ракетного обстрела и с использованием дронов. Как в Арцахе, так и на границах Тавуша, наша мощная армия готова к разрушительному контрудару. В Тавуше все от мала до велика, выражают готовность поддержать наших соотечественников, братьев и сестер в Арцахе.
Отмечается, что в Евросвете призвали Армению и Азербайджан в срочном порядке прекратить боевые действия.
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