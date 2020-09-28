Президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы медики уже в сентябре получили повышенные зарплаты. Он обратил внимание, что сейчас слишком мало больниц заключили соглашения с Национальной службой здоровья для получения доплат. Об этом он сказал в ходе селекторного совещания, передает пресс-служба Офиса президента.

"Уже конец месяца, и медработники через несколько дней должны получать зарплаты, а согласно данным, которые я получил, договоров о доплате медикам подписано меньше, чем на четверть поданных заявок", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что остается открытым вопрос и по обеспечению более 80% коек кислородом для больных COVID-19.

"Все эти вопросы должны быть решены", - отметил Зеленский.

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