В п'ятницю, 25 вересня, під час нового соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР і ВІЙНА" медики розповіли, хто отримав 300% надбавки до зарплат.

Надбавку ковідних коштів отримують тільки працівники, які виїздять на виклик до ковідних і мають з ними контакт. Кожний місяць ця цифра може трошки варіюватись. В цьому місяці в нашій лікарні - це близько 200 чоловік, з більш ніж 1000 медпрацівників. Це не тільки медичні працівники, а й водії. Люди звільняються не із-за ковіда, а з інших причин.