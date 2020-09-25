Медики розкрили правду, хто насправді отримує 300% надбавку до зарплат [ Редактировать ]
В п'ятницю, 25 вересня, під час нового соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР і ВІЙНА" медики розповіли, хто отримав 300% надбавки до зарплат.
Надбавку ковідних коштів отримують тільки працівники, які виїздять на виклик до ковідних і мають з ними контакт. Кожний місяць ця цифра може трошки варіюватись. В цьому місяці в нашій лікарні - це близько 200 чоловік, з більш ніж 1000 медпрацівників. Це не тільки медичні працівники, а й водії. Люди звільняються не із-за ковіда, а з інших причин.
Нагадаємо, що медики масово залишають Україну через низькі зарплати та умови праці.
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