В понедельник, 28 сентября, парламент Армении принял заявление, по ситуации в Нагорном Карабахе, осудив Азербайджан и Турцию.

Международное сообщество обязано предпринять действенные шаги для сдерживания не только агрессии Азербайджана, но и стремления Турции вмешаться в карабахский конфликт, что приведет к дестабилизации в регионе, создаст непосредственную угрозу международному миру и безопасности.

В Ереване призывают мировое сообщество дать политико-правовую оценку "авантюре Азербайджана при открытой поддержке Турции".

Национальное собрание подтверждает, что армянская сторона сохраняет верность мирному урегулированию конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, одновременно, оставаясь гарантом безопасности Республики Арцах (название Карабаха - ред.), без колебаний примет все необходимые меры для защиты безопасности и свободного волеизъявления арцахских армян.

В свою очередь, МИД Армении указало на "прямое присутствие Турции на арене военных действий в Карабахе".

В документе отмечается, что Анкара поддерживала Баку в рамках карабахского конфликта и в 1990-х, когда инициировала сухопутную блокаду Армении.

В МИД заявляют, что "народ Арцаха борется с турецко-азербайджанским альянсом".

Армения и Арцах полны решимости противостоять и нейтрализовать цели этого альянса. У этой решимости нет альтернативы, так как она отражает волю армянского народ жить на своей земле… Армения уверена, что военная авантюра Азербайджана сорвется, и он будет вынужден отказаться от намерения решить проблему военным путем.

Минобороны Армении заявляет, что бок о бок с азербайджанцами в Карабахе воюют специалисты из Турции, которые используют оружие турецкого производства, в том числе беспилотники и военные самолеты.

Согласно информации, полученной из достоверных источников, Турция вербует зарубежных боевиков-террористов и переправляет их в Азербайджан. Одновременно Турция на уровне высшего руководства предоставляет полноценную политическую и пропагандистскую поддержку Азербайджану.

Напомним, в Нагороном Карабахе возобновились боевые действия, Армения и Азербайджан объявили общую мобилизацию.