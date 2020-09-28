СOVID-19 не здає позицій. Понад дві з половиною тисячі українців інфікувалися за останню добу. Отже, загальна кількість хворих перевалила за 201 тисячу.

У лідерах за числом заражень - Київ, Львівщина, Харківщина та Одещина. Найменше вірус лютує - за даними МОЗ - у Луганській, Херсонській та Кіровоградській областях.