СOVID-19 в Україні не здає позицій [ Редактировать ]
СOVID-19 не здає позицій. Понад дві з половиною тисячі українців інфікувалися за останню добу. Отже, загальна кількість хворих перевалила за 201 тисячу.
У лідерах за числом заражень - Київ, Львівщина, Харківщина та Одещина. Найменше вірус лютує - за даними МОЗ - у Луганській, Херсонській та Кіровоградській областях.
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