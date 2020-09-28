Понад 800 кілограмів бурштину вартістю майже чотири мільйони гривень готували нелегально відправити в Туреччину. Та оборудка не вдалася. Канал контрабанди заблокували оперативники СБУ. Що відомо про організаторів - розкажуть наші кореспонденти.

Як мили так і миють. На Поліссі, попри ухвалений закон, і далі нелегально добувають бурштин.

Минулого тижня події на Рівненщині нагадували бойовик, зі стріляниною та затриманнями копачів. Це СБУ проводила спецоперацію.

А зараз правоохоронці взялися за продавців. Заблокували один із каналів збуту. Нелегальний янтар контрабандою готували для продажу за кордон.

Інна Ілючок, помічниця начальника управління СБУ в Рівненській області:

Організував незаконний канал контрабанди іноземець. Також спільно з українцями вони в північних районах області скуповували бурштин-сирець, а потім + його переробляли в ювелірні вироби.

А далі через аеропорти Києва та Львова його відправляли в Азію. До оборудки, кажуть у СБУ, причетні троє місцевих спритників та два іноземці. Вони давно живуть у Рівному, мають кафе на околиці міста. У Рівному та Сарнах силовики знайшли велику партію бурштину на експорт.

Василь Данілей, в.о. начальника відділу Рівненської обласної прокуратури:

Виявлено та вилучено понад 800 кілограмів бурштину сирцю та бурштину обробленого. Також 31 одиниця обладнання для обробки бурштину понад 2 тисячі євро, 17 тисяч гривень, а також чорнову бухгалтерію та комп'ютерну техніку, яка використовувалась при складанні відповідних документів щодо виробництва та подальшого збуту бурштину.

Скільки поліського янтарю вже переправили за кордон, наразі не відомо. Спершу треба вивчити чорну бухгалтерію та липову документацію ділків.

Інна Ілючок, помічниця начальника управління СБУ в Рівненській області:

На разі ніхто не затриманий, оскільки призначена експертиза, за результатами якої буде вирішуватись питання щодо оголошення про підозру.

Вилучений бурштин на чорному ринку коштує орієнтовно чотири мільйони гривень.