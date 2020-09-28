Приречені на смерть. У Рівненській обласній дитячій лікарні закінчилися препарати хіміотерапії для дітей, хворих на рак. Бо жодної пляшечки чи піґулки цього року держава так і не закупила.

Це за три роки така карточка в нас стала. Це не за 12 років, бо до 9 років дитина наша була здорова так як всі діти.

Юлії Крекот із села Колоденка лише дванадцять. Три роки тому дівчинці поставили діагноз "ювенільний ревматоїдний артрит". Відтоді мама щодня відвойовує у хвороби життя доньки. Рятуються дорогим препаратом.

Валентина Крекот, мати Юлії Крекот:

Ці припухші суглоби постійно, болі. Ну з їм не можна було справитися з цією болю і дивитися на це було дуже жахливо. Як ми почали приймати цей препарат, дитина стала рости. Два роки не росли взагалі.

Ці ліки закуповувала держава. Та нещодавно маму Юлі попередили: препаратів більше немає. Купувати - тільки власним коштом. Жінка у розпачі. Адже таких грошей в родини немає.

Валентина Крекот, мати мати Юлії Крекот:

Це порядком в місяць нам виходить до 30 тисяч гривень. Це самі розумієте, яка сума - непосильна для нашої сім'ї.

Немає ліків не лише для дітей з діагнозом ЮРА, а й для онкохворих. Закінчуються препарати для хіміотерапії. У Рівненській обласній дитячій лікарні склади з медикаментами напівпорожні. Благодійники кажуть, скоро лікувати буде нічим.

Марина Кузьмичова, голова наглядової ради КП "Рівненська обласна дитяча лікарня":

Пів року не надходять медикаменти медичного забезпечення держави. Виходить так, що на початку року медикаменти приходили з 2018-2019 років закупівлі, але ці медикаменти вже використані і нових надходжень немає.

У тому, що діти лишилися без ліків, благодійники винуватять МОЗ. Кажуть, чиновники зірвали державні закупівлі.

Мар'яна Рева, представниця благодійного фонду:

Варіанти два або в МОЗі працюють некомпетентні люди, які не знають як швидко організувати закупівлю, провести тендери або це робиться свідомо затягуються, щоб в кінці року купити абищо що-небудь у своїх постачальників за скороченими якимось процедурами тільки, щоб використати кошти.

Через нестачу ліків волонтери, благодійники та батьки важкохворих дітей навіть виходили на пікет. Вимагали забезпечити медикаментами та покарати винних за зірвані державні закупівлі ліків.

Юрій Лазаревич, представник благодійної організації:

Виправити катастрофічно нереально, тому що не купляються за один момент препарати. Ми надіслали запит у Мінохоронздоров'я, щоб дізнатися, чи проводили державні закупівлі ліків 2020, але пояснень нам не надали.

Проте запевнили: питання відсутності ліків у Рівному з'ясують.

Олег Вівсянник, начальник управління охорони здоров'я Рівненської обласної державної адміністрації:

Мені дано доручення реальну повністю по всій області залишки лікарських засобів. Після цього скерувати інформацію на Міністерство охорони здоров'я для вирішення питання проведення перезподілу або поставки нових ліків.

За два тижні Юлії Крекот знову треба проводити терапію. Чи встигне до того часу надійти життєво необхідний препарат на Рівненщину, мама боїться навіть думати. Якщо ж припинити лікування, для дівчинки - це рецидив і знову біль.