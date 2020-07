В регионе Великих Равнин свирепствуют многочисленные торнадо.

Об этом пишет Capital Weather Gang.

По информации, ветра рушат дома в штате Южная Дакота, а также в центральной части Миннесоты.

Отмечается, что в результате разрушительных ветров погиб человек.

Разрушительный, злобный торнадо обрушился на запад центральной Миннесоты в среду вечером, убив одного человека.

Destructive, vicious tornado struck west central Minnesota Wednesday evening, killing one. Up-close tornado footage obtained by storm chasers is remarkable and some of the most extreme you'll see.



We've compiled a ton of it and recap event at this link: https://t.co/r0gba1Pcy2 pic.twitter.com/hqHgcxv9Mt