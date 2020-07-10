В США зверствуют убийственные торнадо (видео) [ Редактировать ]
В регионе Великих Равнин свирепствуют многочисленные торнадо.
Об этом пишет Capital Weather Gang.
По информации, ветра рушат дома в штате Южная Дакота, а также в центральной части Миннесоты.
Отмечается, что в результате разрушительных ветров погиб человек.
Разрушительный, злобный торнадо обрушился на запад центральной Миннесоты в среду вечером, убив одного человека.
Destructive, vicious tornado struck west central Minnesota Wednesday evening, killing one. Up-close tornado footage obtained by storm chasers is remarkable and some of the most extreme you'll see.— Capital Weather Gang (@capitalweather) July 9, 2020
We've compiled a ton of it and recap event at this link: https://t.co/r0gba1Pcy2 pic.twitter.com/hqHgcxv9Mt
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