В понедельник, 28 сентября, в Киеве ограничили движение поездов на "зеленой линии" метро. По предварительной информации, человек попал под поезд. Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".

Поезда курсируют от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Славутич" до станции "Красный хутор".

"По предварительной информации, человек попал под поезд. На месте работает аварийная бригада, медики и правоохранители", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в киевском метро произошел коллапс и пассажиров впускали бесплатно. Огромные очереди выстроились к кассам и терминалам.