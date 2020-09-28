В Киеве ограничили движение на "зеленой ветке" метро: что произошло [ Редактировать ]
В понедельник, 28 сентября, в Киеве ограничили движение поездов на "зеленой линии" метро. По предварительной информации, человек попал под поезд. Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".
Поезда курсируют от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Славутич" до станции "Красный хутор".
"По предварительной информации, человек попал под поезд. На месте работает аварийная бригада, медики и правоохранители", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в киевском метро произошел коллапс и пассажиров впускали бесплатно. Огромные очереди выстроились к кассам и терминалам.
по теме
В киевском метро произошел коллапс: пассажиров впускали бесплатно
Во вторник, 8 сентября, в Киеве произошел транспортный коллапс
В Киеве квартирант убил и расчленил хозяина квартиры
Следственные действия продолжаются
Право сили: у Києві поліція побилася зі студентами та викладачами Олімпійського коледжу
Під стінами Київського Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного сталися сутички - за що і на чиєму боці закон?
На Лысой горе нашли труп с ножницами в шее (видео)
В среду, 23 сентября, в Киеве на Лысой горе нашли труп
Загадкові самогубства: у столичній лікарні другий день поспіль з вікон вистрибують пацієнти
Трагедії сталися у корпусі міської клінічної лікарні, яка приймає хворих на COVID-19