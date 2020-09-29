Одну ворожу провокацію з боку ворога зафіксовано минулої доби на фронті. Окупанти застосували стрілецьку зброю поблизу Старогнатівки. Бойових втрат в українському війську немає - запевнили у штабі.

Військовослужбовці разом з вогнеборцями і далі ліквідовують пожежу, що поширилася на 10 гектарів лісу неподалік Нижньотеплого.