На фронті зафіксували провокацію з боку бойовиків [ Редактировать ]
Одну ворожу провокацію з боку ворога зафіксовано минулої доби на фронті. Окупанти застосували стрілецьку зброю поблизу Старогнатівки. Бойових втрат в українському війську немає - запевнили у штабі.
Військовослужбовці разом з вогнеборцями і далі ліквідовують пожежу, що поширилася на 10 гектарів лісу неподалік Нижньотеплого.
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