В Киеве на Южном мосту ограничили движение (карта) [ Редактировать ]
Южный мост/ Фото: 24tv.ua
В Киеве на Южном мосту частично ограничили движение до 15 октября.
Об этом сообщили в пресс-службе КК "Киевавтодор".
"На мосту начинается новый этап обновления опор и текущий ремонт деформационных швов. Дорожники работают в направлении просп. Бажана", - говорится в сообщении.
В течение 29 сентября будут выполнять работы и на части в направлении Надднепрянского шоссе.
Во время работ движение частично ограничат (по крайней правой полосе).
Ранее сообщалось, что в Киеве начнется ремонт моста Патона.
по теме
Prev Next
18 сентября 2020 13:54
В Киеве перекрыли движение на Днепровской набережной
Ограничение будет действовать до завтра
16 сентября 2020 17:55
В Киеве внедорожник "влетел" в автобус с пассажирами (видео)
О пострадавших не сообщается
15 сентября 2020 08:52
В Киеве объявили неделю без автомобилей
Таким образом столица поддерживает инициативу европейских городов
11 сентября 2020 20:41
В Киеве обстреляли маршрутку с людьми (видео)
Маршрутка курсировала от станции метро "Академгородок" до Боярки
10 сентября 2020 08:18
В Киеве водители маршруток устроили драку посреди улицы (видео)
Причина потасовки пока неизвестна