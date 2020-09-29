В Киеве на Южном мосту частично ограничили движение до 15 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе КК "Киевавтодор".

"На мосту начинается новый этап обновления опор и текущий ремонт деформационных швов. Дорожники работают в направлении просп. Бажана", - говорится в сообщении.

В течение 29 сентября будут выполнять работы и на части в направлении Надднепрянского шоссе.

Во время работ движение частично ограничат (по крайней правой полосе).

Ранее сообщалось, что в Киеве начнется ремонт моста Патона.