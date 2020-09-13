В Киеве ограничат движение на проспекте Бандеры [ Редактировать ]
Фото: belnovosti.ru
На столичном проспекте Степана Бандеры ограничат движение автотранспорта.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Такое ограничение ввели из-за проведения ремонтных работ.
С 22:00 18 сентября до 16:00 20 сентября частично ограничат движение на проспекте Степана Бандеры в связи с проведением ремонтных работ.
Ранее мы писали, что на Броварском проспекте в Киеве ограничат движение транспорта. Такое решение приняли для асфальтирования дороги.
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