Армия Азербайджана наступает на город Физули (видео) [ Редактировать ]
Азербайджанская армия ведет наступление в Нагорном Карабахе на город Физули. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны Азербайджана.
"В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту", - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Официальный Баку утверждает, что был разгромлен 3-й мотострелковый полк вооруженных сил Армении "Мартуни". Кроме того, азербайджанские военные подбили четыре танка армянских войск. В качестве доказательства в сети выложили видео.
В свою очередь министерство обороны Армении опровергло сообщения азербайджанской стороны об уничтожении "3-го мотострелкового полка", якобы дислоцированного в карабахском Мартуни. И сообщило о сбитом вертолете противника.
Официальный Ереван предупреждает, что "действия Азербайджана не оставляют иного выхода, как перейти к применению ударных систем большой дальности и разрушительной мощи". Такое решение было принято после того, как утром во вторник, 29 сентября, азербайджанские военные вдоль всей линии фронта перешли к наступательным действиям, используя тяжелые огнеметные системы ТОС-1, РСЗО "Смерч" и другие.
Пресс-секретарь Минобороны Армении выложила в сеть видео, где якобы азербайджанские военные используют реактивную систему залпового огня "Град".
Ситуация в зоне конфликта остается крайне напряженной, идут интенсивные бои. Сообщается о десятках убитых и раненых с обеих сторон.
Напомним, что обострение конфликта в Карабахе началось в воскресенье, 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение и объявлена мобилизация.
Нагорный Карабах - регион в Закавказье. На его территории располагается непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) с населением около 150 тыс. человек. Согласно последней переписи, население на 99,74% состояло из армян. Официальная валюта НКР - карабахский драм, но фактически основным платежным средством является армянский драм.
Ранее сообщалось, что МИД Украины отреагировал на конфликт в Нагорном Карабахе.
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