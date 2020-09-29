Азербайджанская армия ведет наступление в Нагорном Карабахе на город Физули. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны Азербайджана.

"В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту", - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Официальный Баку утверждает, что был разгромлен 3-й мотострелковый полк вооруженных сил Армении "Мартуни". Кроме того, азербайджанские военные подбили четыре танка армянских войск. В качестве доказательства в сети выложили видео.

В свою очередь министерство обороны Армении опровергло сообщения азербайджанской стороны об уничтожении "3-го мотострелкового полка", якобы дислоцированного в карабахском Мартуни. И сообщило о сбитом вертолете противника.

Официальный Ереван предупреждает, что "действия Азербайджана не оставляют иного выхода, как перейти к применению ударных систем большой дальности и разрушительной мощи". Такое решение было принято после того, как утром во вторник, 29 сентября, азербайджанские военные вдоль всей линии фронта перешли к наступательным действиям, используя тяжелые огнеметные системы ТОС-1, РСЗО "Смерч" и другие.

Пресс-секретарь Минобороны Армении выложила в сеть видео, где якобы азербайджанские военные используют реактивную систему залпового огня "Град".





Ситуация в зоне конфликта остается крайне напряженной, идут интенсивные бои. Сообщается о десятках убитых и раненых с обеих сторон.

Напомним, что обострение конфликта в Карабахе началось в воскресенье, 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение и объявлена мобилизация.

Нагорный Карабах - регион в Закавказье. На его территории располагается непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) с населением около 150 тыс. человек. Согласно последней переписи, население на 99,74% состояло из армян. Официальная валюта НКР - карабахский драм, но фактически основным платежным средством является армянский драм.

Ранее сообщалось, что МИД Украины отреагировал на конфликт в Нагорном Карабахе.