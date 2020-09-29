Азербайджан заявил об уничтожении одного из полков Армении [ Редактировать ]
Министерство обороны Азербайджана заявило о полном уничтожении в Нагорном Карабахе одного из полков армии Армении. Речь идет о третьем мотострелковом полке "Мартуни".
Об этом сообщает APA.
Азербайджанская сторона заявила, что полк был расположен на территории Ходжавенда.
Также азербайджанские военные заявили о ликвидации полковника армянской артиллерии на южном направлении.
Напомним, бои между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха продолжаются третий день. Стороны называют конфликт войной.
Ранее сообщалось, что Армения заявила о подготовке к долгосрочной войне.
Также мы писали о том, что генсек ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои.
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