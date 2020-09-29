Министерство обороны Азербайджана заявило о полном уничтожении в Нагорном Карабахе одного из полков армии Армении. Речь идет о третьем мотострелковом полке "Мартуни".

Об этом сообщает APA.

Азербайджанская сторона заявила, что полк был расположен на территории Ходжавенда.

Также азербайджанские военные заявили о ликвидации полковника армянской артиллерии на южном направлении.

Напомним, бои между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха продолжаются третий день. Стороны называют конфликт войной.

Ранее сообщалось, что Армения заявила о подготовке к долгосрочной войне.

Также мы писали о том, что генсек ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои.