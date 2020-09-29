В Киеве "взлетела" заболеваемость коронавирусом [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
За сутки в Киеве коронавирус обнаружили еще у 416 человек. Это существенно превышает вчерашний показатель. Такие данные обнародовал мэр столицы Виталий Кличко.
Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили у 416 человек. Из них - 38 детей. Четверо больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 373 киевлян.
В частности, заболели:
- 214 женщин в возрасте от 20 до 91 года;
- 164 мужчины в возрасте от 19 до 90 лет;
- 19 девочек от 1 до 16 лет;
- 19 мальчиков от 2 лет до 16.
- Заболели, в том числе, 11 медиков.
Больше всего случаев заболевания обнаружили:
- в Деснянском районе - 71,
- в Шевченковском районе - 55,
- в Дарницком районе - 52 случая.
В целом на сегодня в столице Украины уже 22 559 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Это худший показатель в стране.
Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 53 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 48 человек. Всего коронавирус преодолели 6 553 жителя Киева.
Ранее сообщалось, что ученые выявили снижающий риск смерти от COVID-19 фактор.
по теме
Израиль закрыл въезд иностранцам: для кого сделали исключение
Израиль ограничил въезд для иностранцев в связи с новым жестким карантином
"Ще є резерви": медики про другу хвилю коронавірусу
В п'ятницю, 25 вересня, під час нового соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР і ВІЙНА" медики розповіли про другу хвилю коронавірусу та відповіли на питання, чи готові вони до неї
Введут жесткий карантин: в МОЗ назвали условие
В пятницу, 25 сентября, в Министерстве здравоохранения сделали заявление
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
По состоянию на пятницу, 25 сентября, в Украине зафиксировано 191 671 зараженных коронавирусом
В воинской части Нацгвардии вспыхнул коронавирус
В воинской части Национальной гвардии Украины у военнослужащих обнаружили коронавирус