За сутки в Киеве коронавирус обнаружили еще у 416 человек. Это существенно превышает вчерашний показатель. Такие данные обнародовал мэр столицы Виталий Кличко.

Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили у 416 человек. Из них - 38 детей. Четверо больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 373 киевлян.

В частности, заболели:

214 женщин в возрасте от 20 до 91 года;

164 мужчины в возрасте от 19 до 90 лет;

19 девочек от 1 до 16 лет;

19 мальчиков от 2 лет до 16.

Заболели, в том числе, 11 медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили:

в Деснянском районе - 71,

в Шевченковском районе - 55,

в Дарницком районе - 52 случая.

В целом на сегодня в столице Украины уже 22 559 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Это худший показатель в стране.

Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 53 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 48 человек. Всего коронавирус преодолели 6 553 жителя Киева.

Ранее сообщалось, что ученые выявили снижающий риск смерти от COVID-19 фактор.