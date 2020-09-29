Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская на следующей неделе встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

Читайте также Тихановская отреагировала на инаугурацию Лукашенко

По словам Тихановской, эта встреча важна для мирного разрешения ситуации в Беларуси.

"На следующей неделе у нас запланирована встреча с Ангелой Меркель. С кабинетом Ангелы Меркель. А также ряд других встреч в Европе. Часть будет проходить онлайн, часть - лично", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел переговоры с Меркель.

Также мы писали о том, что Лукашенко жестко ответил Макрону на призыв уйти.