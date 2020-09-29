Тихановская встретится с Меркель [ Редактировать ]
Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская на следующей неделе встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".
По словам Тихановской, эта встреча важна для мирного разрешения ситуации в Беларуси.
"На следующей неделе у нас запланирована встреча с Ангелой Меркель. С кабинетом Ангелы Меркель. А также ряд других встреч в Европе. Часть будет проходить онлайн, часть - лично", - сказала она.
Ранее сообщалось, что Зеленский провел переговоры с Меркель.
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