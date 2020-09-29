Во вторник, 29 сентября, президент Украины Владимир Зеленский почтил память и принял участие в мероприятиях по поводу 79-й годовщины памяти жертв Бабьего Яра в Киеве. На странице мемориала Бабий Яр в Facebook была проведена прямая трансляция.

Казненные в Бабьем Яру - это тысячи разрушенных человеческих судеб. Тысячи семей, которые истребили целыми поколениями. Тысячи полных страха детских глаз, которые не понимают, что их ведут убивать. Это тысячи напоминаний человечеству, к чему приводят ксенофобия, расизм и нетерпимость. И тысячи доказательств, вопреки науке показывают, что далеко не у всех людей есть сердце.

Была проведена инсталляция, олицетворяющая трагедию, который произошла в этих местах во время Второй мировой войны.

Ранее мы писали о том, что Зеленский назначил нового командующего Силами специальных операций.