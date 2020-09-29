С 1 октября 2020 года монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривны старых образцов, введенные в обращение до 2003 года, перестанут быть средством платежа в Украине. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Монеты номиналом 25 копеек сейчас не размениваются из-за изъятия из обращения в прошлом году монет номиналом 1, 2 и 5 копеек. При наличных расчетах применяется округление сумм в чеке до 10 копеек. После исключения 25-копеечных монет из денежного оборота эта проблема будет решена.

Главная цель наших решений - упростить наличные расчеты и повысить их удобство. Также мы заботимся об экономической целесообразности и повышении качества наличных в обращении. В результате банкнотно-монетный ряд гривны сократится с 17 номиналов до 12. В нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот.

Банкнот старого образца, введенных в оборот до 2003 года, в обращении на данный момент сохранилось всего 1,8% от общего количества. То есть украинцы ими почти не рассчитываются, эти банкноты не инкассируются и в банки не поступают. Их изъятие пройдет незамеченно.

Украинцы смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, напечатанные до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет:

во всех украинских банках - в течение одного года с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2021 года;

в НБУ и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ ) - в течение трех лет с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2023 включительно.

Также с 1 октября Нацбанк начнет постепенно выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривны и монеты 1 гривна 1996 года, заменяя их такими же по достоинству монетами образца 2018 года. Попадая в банки, они не будут возвращаться в оборот, а будут передаваться в Национальный банк - для утилизации.

В отличие от устаревших банкнот и монет номиналом 25 копеек, бумажные 1 и 2 гривны образца 2003-2007 годов и золотистые 1-гривневые монеты, изготовленные до 2018 года, остаются действительным платежным средством. Специально обменивать их не нужно. Их будут постепенно изымать из оборота, заменяя новыми "серебристыми" монетами 1 и 2 гривны.

Напомним, что в октябре 2019 года в Украине ввели в обращение новую банкноту номиналом 1000 гривен.

Ранее сообщалось, что в Украине ввели в обращение новые монеты номиналом 5 гривен и 10 гривен.