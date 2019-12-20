В пятницу, 20 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) ввел в обращение монету номиналом 5 гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Монета нового номинала почти на 2 миллиметра больше в диаметре по сравнению с 2-гривневой. Ее вес составляет 5,2 грамма.

Как и на банкнотах соответствующего номинала, на тыльной стороне монеты изображен Богдан Хмельницкий.

Монеты должны вытеснить со временем 5-гривневые банкноты, но специально изымать из обращения банкноты не будут.

"Банкноты не нужно специально обменивать на монеты, ими можно продолжать расчет - при любых обстоятельствах они останутся действительным платежным способом. Монеты заменят изношенные и поврежденные банкноты соответствующих номиналов естественным образом", - сообщили в Нацбанке.

Ранее в Украине появится новая купюра, номиналом в 1000 гривен.