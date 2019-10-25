Нацбанк вводить в обіг банкноту номіналом у тисячу гривень [ Редактировать ]
Нову банкноту номіналом у тисячу гривень Нацбанк вводить сьогодні в обіг в Україні. Її фінустанова презентувала ще у червні. На аверсі купюри - портрет Володимира Вернадського, засновника Національної академії наук, на реверсі - сама будівля НАНУ.
У новій банкноті поєднали всі технологічні особливості дизайну та захисту, які застосовують нині у технології друку, - зазначають в НБУ. Нагадаю, 500 гривень ввели 13 років тому.
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