Нову банкноту номіналом у тисячу гривень Нацбанк вводить сьогодні в обіг в Україні. Її фінустанова презентувала ще у червні. На аверсі купюри - портрет Володимира Вернадського, засновника Національної академії наук, на реверсі - сама будівля НАНУ.

У новій банкноті поєднали всі технологічні особливості дизайну та захисту, які застосовують нині у технології друку, - зазначають в НБУ. Нагадаю, 500 гривень ввели 13 років тому.