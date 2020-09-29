В Украине запретили продажу вейпов и электронных сигарет детям [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 3628, которым предлагает запретить продажу электронных сигарет украинцам младше 18 лет. За него проголосовали 272 народных депутата. Документ устанавливает новые правила продажи электронных сигарет и вводит наказания за их нарушения.
В законопроекте речь идет о продаже электронных сигарет в помещениях или на территориях, где запрещена розничная торговля сигаретами и алкоголем. Кроме того, законопроект предлагает запретить продажу товаров детского ассортимента, имитирующих табачные изделия или электронные сигареты.
За нарушения в этой сфере планируют наказывать штрафами - от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6 800 - 13 600 гривен).
А если правила нарушает лицо, которое в течение года уже штрафовали за такое же нарушение, его ожидает взыскание в размере от 800 до 1 400 необлагаемых минимумов (13 600 - 23 800 гривен) с конфискацией предметов торговли.
За торговлю с рук электронными сигаретами и жидкостями для них хотят наказывать та
по теме
Местные выборы 2020: что нужно знать избирателю
Голосование впервые пройдет в условиях эпидемии
Разумков рассказал о возможности роспуска Рады
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сделал заявление
"Коммуникация с Путиным ограничена, но предметная" - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский ведет ограниченную коммуникацию с российским лидером
Рада одобрила закон о разведке: что изменится
До этого депутаты отправили документ на повторное второе чтение
Изменения в госбюджет и Налоговый кодекс: что рассмотрит Рада
В четверг, 17 сентября, народные депутаты рассмотрят внесение изменений в государственный бюджет на 2020 год, а также другое