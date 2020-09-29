Украинский боксер Александр Усик проведет бой с с британцем Дереком Чисорой.

Об этом сообщает промоутер украинца Эгис Климас.

Подписано и скреплено печатью.

Отмечается, что украинец проведет поединок 31 октября. Усик является непобедимым боксером с 17 победами в активе, правда 16 из них были добыты в крузервейте.

Ранее мы писали, что Александр Усик поступил на первый курс университета. Боксер успешно сдал вступительные экзамены.