Александр Усик подписал контракт на легендарный бой [ Редактировать ]
Украинский боксер Александр Усик проведет бой с с британцем Дереком Чисорой.
Об этом сообщает промоутер украинца Эгис Климас.
Подписано и скреплено печатью.
Отмечается, что украинец проведет поединок 31 октября. Усик является непобедимым боксером с 17 победами в активе, правда 16 из них были добыты в крузервейте.
Ранее мы писали, что Александр Усик поступил на первый курс университета. Боксер успешно сдал вступительные экзамены.
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