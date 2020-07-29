Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО), который перешел в супертяжелую весовую категорию, рассказал, почему не хочет набирать вес в новой категории. Об этом чемпион рассказал на своем канале в YouTube.

Некоторые тяжелые люди весят слишком много, и это их беспокоит. Почему они не теряют этот вес? Причина проста - они ленивы. Хорошим примером является второй бой Джошуа с Руисом, когда Джошуа сбросил 5 кг, а Энди набрал 7. Вы могли видеть, что Руис был быстрее в первом бою. Во втором бою, можно сказать, холодильник победил. Это была вина Руиса, и никого другого.

Александр Усик рассказал, почему его вес остается стабильным.

Я не хочу набирать лишние килограммы, которые могут снизить мою скорость и мобильность, а это мои сильные стороны. Вот почему я соблюдаю диету, иногда балуюсь сладостями или ужином, но мой вес остается стабильным. Я тренируюсь каждый день, иногда два раза в день, и, слава Богу, я держу свой вес.

Напомним, что Александр Усик является официальным претендентом на пояс WBO, которым сейчас владеет Энтони Джошуа.

Усик должен был провести бой с британцем Дереком Чисорой 23 мая в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса поединок перенесли на неопределенный срок. Как сообщил промоутер Эдди Гирн в интервью каналу iFL TV, бой состоится в октябре.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Усика внесли в базу "Миротворца".