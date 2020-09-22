Усик поступил на первый курс в университет [ Редактировать ]
Звездный украинский боксер Александр Усик стал студентом Харьковского национального университета внутренних дел, сообщает сайт телеканала "Интер".
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе успешно сдал вступительные экзамены.
Учиться боксер будет на психологическом факультете. Его однокурсником стал известный телеведущий Андрей Данилевич. Отмечается, что звезды спорта и телеэкрана сдавали вступительные экзамены на общих основаниях без каких-либо поблажек.
Ранее Усик рассказал о подготовке к бою с Чисорой и наборе веса.
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