Звездный украинский боксер Александр Усик стал студентом Харьковского национального университета внутренних дел, сообщает сайт телеканала "Интер".



Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе успешно сдал вступительные экзамены.



Учиться боксер будет на психологическом факультете. Его однокурсником стал известный телеведущий Андрей Данилевич. Отмечается, что звезды спорта и телеэкрана сдавали вступительные экзамены на общих основаниях без каких-либо поблажек.

Ранее Усик рассказал о подготовке к бою с Чисорой и наборе веса.