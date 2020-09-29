Тихановська попросила Макрона стати посередником у врегулюванні кризи в Білорусі [ Редактировать ]
Світлана Тихановська попросила Емануеля Макрона стати посередником у врегулюванні кризи в Білорусі. Про це учасниця виборів сказала після зустрічі із французьким президентом у Вільнюсі. За її словами, Макрон пообіцяв допомогти, зокрема, у питанні звільнення політичних в'язнів.
Напередодні зустрічі очільник Франції заявив, що не визнає переобрання Олександра Лукашенка на пост президента. А Тихановська запропонувала ЄС "точкові" індивідуальні санкції щодо конкретних осіб і підприємств, які підтримують або фінансують режим Лукашенка.
З початку серпня у країні тривають масові протести люди вважають результати виборів сфальсифікованими, а Лукашенка нелегітимним.
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