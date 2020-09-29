На Донбасі сьогодні без пострілів

На Донбасі сьогодні без пострілів. Ворог дотримується перемир'я, але, як кажуть наші бійці, посилює оборону. Нові ворожі бліндажі з'явилися поблизу окупованої Горлівки. Що означає тиша для бійців на передовій? Розкаже Руслан Смєщук.

Горлівський напрямок зустрічає нас окопами у більш як людський зріст. Зараз це одна із найнапруженіших ділянок фронту. Левова частка порушень бойовиками умов перемир'я стається саме тут. Тільки за минулу добу тут було два обстріли українських позицій. А ще сьогодні тут виявили нові ворожі укріплення, які з'явилися за кілька сотень метрів від українських бліндажів.

Олексій, військовослужбовець ЗСУ:

Сьогодні зранку було зафіксовано неодноразовий підрив окопних снарядів, дуже недалеко від наших позицій. І за допомогою засобів спостереження виявили практично обладнану нову позицію - видвинуту впред, якої до режиму тиші не було.

Можливо, якби не окопні міни, і не помітили б, але ґрунт тут такий, що інакше ніяк. Хоча українськи захисники ще перед перемир'ям зуміли вручну укріпити свої позиції.

В'ячеслав, військовослужбовець ЗСУ:

Вот эта земля, и мы видим, что это не земля. Оно даже не отламывается сланец. Это он сейчас мягкий, влаги набрался. А летом его ничем нельзя обдолбать было. Ужасный грунт, но ничего, справились. Ох, терпение и труд все перетрут. Долбили сутками вот такими ломами и кирками, руки стирали и выдолбили.

Але бувають тут і вибухи іншого характеру.

Ольга, військовослужбовець ЗСУ:

Сьогодні щось важке прилетіло. Точно не скажу - бо не біля нас. А так стрілкотня. Всяке буває.

Ця дівчина на війні вже кілька років. На посту стоїть не сама. А з подругою, на ім'я Комаха.

Ольга, військовослужбовець ЗСУ:

Я її привезла малесенькою, місячним цуценятком. Я тоді ще на Опитному була. З тих пір зі мною катається та росте, вже два роки. Бойова. Несе зі мною службу, ходить в наряди. І стереже.

А ще Комаха періодично ходить у розвідку. Тож поки вона на посту - жоден диверсант не наблизиться.

Виходе туди вперед, якщо хто чужий - вона реагує, ви самі бачите. Там такий звук, що ніяке ДРГ не піжійде.

А взагалі бойовики поводяться украй знахабніло - розповідають українські солдати.

В'ячеслав, військовослужбовець ЗСУ:

Они в наглую ходят по голому торсу, бревна носят, знают, что мы не будем огонь открывать. Даже на велосипеде ездили. Запечатлеть не успели, но были они видны.

Звісно що така ситуація дуже дратує бійців. Але наказ є наказ.