Джо Байден оприлюднив декларації про сплату податків [ Редактировать ]
За кілька годин перед дебатами Джо Байден оприлюднив свої декларації про сплату податків. Кандидат від демократів разом з дружиною за рік заробили майже мільйон доларів.
Головні джерела прибутку Байденів - виступи перед студентами та різноманітні публікації. Подружжя сплатило податків на 300 тисяч доларів.
Нагадаю, кілька днів тому американське видання The New York Times оприлюднило резонансні деталі з податкових декларацій Дональда Трампа. За їхніми даними, чинний господар Білого дому 10 років ухилявся від сплати податків до скарбниці США.
по теме
Дональд Трамп пообіцяв оскаржити у суді результати президентських виборів
Його суперник від демократів Джо Байден заявив: якщо Трамп спробує узурпувати владу, його "викинуть з Білого дому" за допомогою військових
"Продовжуй гавкати, чоловіче": Трамп та Байден зустрілися на дебатах
Модератор дебатів намагався перевести дискусію у нормальний діалог, але це йому не надто вдавалося
Трамп та Байден готуються до перших дебатів
В американському Клівленді сьогодні пройдуть перші президентські теледебати. Чого від них чекати: дискусій, чи звинувачень і скандалів? І чому Трамп і Байден навіть руки один одному не потиснуть?
Трамп требует от Байдена прохождения теста на наркотики
Трамп намерен настоятельно требовать от своего соперника на выборах Джозефа Байдена прохождения теста на допинг
Палка промова Меган Макрл розлютила Дональда Трампа
Усьому виною відеозвернення подружжя Сассекських із закликом прийти на голосування - які слова спричинили скандал?