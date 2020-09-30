Статус Лукашенко: в МИД приняли решение [ Редактировать ]
В среду, 30 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после завершения срока полномочий президента Беларуси Александра Лукашенко Украина будет называть его по имени без должности. Об этом пишет "Европравда".
У него спросили, как будут называть Лукашенко после 5 ноября - "незаконно избранным", "нелегитимным" и т.п.
"Это прекрасные формулировки для медиа и фейсбука. Официальная позиция - Александр Лукашенко", - ответил Кулеба.
Ранее сообщалось, что США обсуждают с ЕC адресные санкции против Беларуси. Также мы писали о том, что Лукашенко жестко ответил Макрону на призыв уйти.
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