Губернатор Бондаренко и его люди своей некомпетентностью подрывают рейтинг президента Зеленского и "Слуги Народа" в Днепропетровской области. Об этом сообщает "Днепровская панорама".

Провал при исполнении Национальной программы "Велике будівництво" на Днепропетровщине - один из примеров неэффективной политики нынешнего губернатора, указывает издание.

На фотографиях Мариинской гимназии №33, объекта, в котором в рамках "Великого будівництва" проходит капитальный ремонт и который Бондаренко приводил президенту Зеленскому в качестве примера качественных работ, издание находит ряд нарушений, свидетельствующих о неготовности объекта и несоответствии его нормам и требованиям.

Не готовы ни школа, ни класс, который демонстрировали президенту Зеленскому, указывает "Днепровская панорама".

"Во-первых, на окнах нет штор и жалюзи, которые в обязательном порядке входят в комплектацию школ. Во-вторых, на подоконниках видны горшки с цветами, что запрещено, ведь у детей может быть та или иная аллергия. В-третьих, в новом "современном" классе нет доски - ни интерактивной, ни обычной. Но, судя по всему, это было лучшее, что мог показать президенту, как инициатору "Большой стройки", тот человек, который за нее в области отвечает", - сообщает издание.

Более того, как замечает "Днепровская панорама", школа еще не имеет собственной мебели, а столы и стулья, показанные на фото, были привезены с другого объекта.

Помимо этого, Бондаренко, как удалось выяснить "Днепровской панораме", ранее снимался в программе "Давай поженимся" на российском Первом канале и был моделью для других российских телешоу.

"Оказалось, что Александр Бондаренко работал моделью в российских телешоу, снимался в программе для домохозяек "Давай поженимся" на российском Первом канале и до сих пор присутствует в базе российских киномоделей. Там указано, что Бондаренко - украинец с научной степенью, готовый сниматься в рекламе нижнего белья", - поделилось издание.

Другим неготовым объектом, на этот раз связанным с именем помощника Бондаренко и фактического руководителя области Святослава Олейника, стал зал игровых видов спорта на стадионе "Олимпийские резервы".

Олейник скорректировал проект, превратив его в бадминтонный зал - именно этим спортом увлекается чиновник. Объект сначала оказался в распоряжении фирмы, связанной с самим Олейником, однако после затянувшегося и неэффективного строительства был проведен новый тендер, а новый подрядчик готовится к сдаче спортивного зала.

При этом, как указывает издание, множество проблем с объектом остаются нерешенными: например, он обеспечен электричеством лишь на треть, а отопления там нет вовсе.