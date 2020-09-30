Народні депутати із фракції "Слуга Народу" 26-27 вересня здійснили візит до Одеси та Одеської області в межах депутатської ініціативи "Президентська булава". Про це повідомляє focus.ua.

Ініціаторами проєкту виступили члени Донецького обласного осередку "Слуги Народу" Владлен Неклюдов та Володимир Воронов. Вони викупили булаву, яку тримав у руках Володимир Зеленський під час зйомок у серіалі "Слуга Народу". Починаючи з липня 2020 року, цей символ передається між регіональними осередками партії. Мета проєкту – об’єднати країну, ознайомити депутатів із потенціалом кожної області України, зафіксувати проблеми та спільно знайти їхнє вирішення.

В Одесі депутати провели зустріч зі студентами та викладачами Одеського національного університету імені Мечникова, відповіли на їхні запитання. Також гості відвідали Одеську академію неперервної освіти, де удосконалюють знання вчителі. Після капітальної реконструкції академія перетворилася на сучасний інноваційний простір. Тут вчителі можуть ознайомитися з новими сучасними методиками викладання, навчитися роботі в інклюзивних класах, отримати необхідні консультації.

В Одеській області депутати ознайомилися з ходом робіт у межах президентського проєкту "Велике будівництво". В місті Біляївка у вересні було здано в експлуатацію новий корпус школи №2, де навчається 561 учень. А в Овідіополі майже завершено будівництво дитячого садочку "Ромашка" на 180 дітей – він відкриється в листопаді, після тестового запуску системи опалення.

"Цим закладом ми повністю закриваємо чергу до дитсадків в Овідіополі. Діти отримають не просто нову будівлю, а й сучасні умови для розвитку", – зазначив голова Одеського обласного осередку партії "Слуга Народу" Сергій Колебошин, заступник голови парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій.

Нагадаємо: депутатську ініціативу "Президентська булава" було розпочато в Слов’янську 5 липня 2020 року, у шосту річницю визволення міста від окупантів. Відтоді булава побувала на Волині, Рівненщині та Одещині. Наступний візит запланований до Миколаєва.