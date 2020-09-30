Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 1 млн летальных случаев, связанных с заболеванием коронавирусом. Однако в организации считают, что настоящее количество умерших от COVID-19 гораздо выше. Об этом во время брифинга заявил председатель ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

"Вчерашний день стал мрачной вехой в нашей общей борьбе с COVID19. Реальная цифра, безусловно, выше. Тысячи людей борются за свою жизнь в больницах по всему миру", - подчеркнул он.

Отметим, статистический сайт Worldometer еще 29 сентября сообщил о том, что от коронавируса в мире умерли более 1 млн человек. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 33 млн больных.

Ранее в Украине зафиксировали новый антирекорд по COVID-19. Всего за время пандемии в Украине зафиксировано 4 129 смертей от коронавируса.